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شاهد: أطفال في مستشفى ناصر بخانيونس يرتجفون من شدة الخوف والألم بعد قصف منازلهم

وصول أطفال مصابين إلى مستشفى ناصر بخانيونس إثر قصف إسرائيلي طال منازلهم
وصول أطفال مصابين إلى مستشفى ناصر بخانيونس إثر قصف إسرائيلي طال منازلهم Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عدة شقق سكنية في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 28 فلسطينياً أغلبهم من الأطفال.

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وهرع أهالي خانيونس بأطفالهم الجرحى إلى مجمع ناصر الطبي لإغاثتهم، في حين أصدرت إسرائيل تحذيراً جديدا يطالبهم بالتوجه إلى الغرب بعيداً عن مرمى النيران، في أحدث مؤشر على أنها تخطط لمهاجمة ما تعتبره معاقل لحركة حماس في الجنوب، بعد السيطرة على الشمال. 

كما طلب الجيش الاسرائيلي إخلاء مستشفى الشفاء من جميع من فيه، من مرضى ومصابين ونازحين وطاقم طبي والتوجه مشياً نحو شارع البحر، ومنحهم ساعة واحدة للقيام بذلك،

بدورها، أكّدت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت، أن الطائرات الإسرائيلية شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخانيونس، وقالت طواقم الدفاع المدني إنها "انتشلت أشلاء من تحت الركام في حين لا يزال عدد من الضحايا في عداد المفقودين".

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