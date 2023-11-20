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شاهد: أعلام إسرائيلية ترفرف على طول الطريق المدمر شمال قطاع غزة

أرشيف
أرشيف Copyright Lindsey Wasson/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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يعيش قطاع غزة على وقع المزيد من توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية يوم الاثنين حتى مع تزايد الآمال الحذرة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف القتال.

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أظهرت صور وفيديوهات نشرها مستخدمون على موقع"إكس"، تويتر سابقا، في الـ 18 من الشهر الجاري مدرعات إسرائيلية تسير بجوار الأعلام الإسرائيلية وهي ترفرف على طول طريق الرشيد المدمر، غرب بيت لاهيا، على الطرف الشمالي لقطاع غزة، في إشارة واضحة للتوغل الإسرائيلي في القطاع.

ويعيش قطاع غزة على وقع المزيد من توسع  العمليات العسكرية الإسرائيلية يوم الاثنين حتى مع تزايد الآمال الحذرة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف القتال.

في الأثناء واصل سلاح الجو الإسرائيلي غاراته وضرباته على قطاع غزة لليوم الـ 45 على التوالي إذ استهدف مجدداً مستشفى الإندونيسي وحاصره ما أخرجه عن الخدمة، فضلاً عن مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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