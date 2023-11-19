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شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع مصورة لعملياته العسكرية في غزة

الجيش الإسرائيلي في غزة
الجيش الإسرائيلي في غزة Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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ارتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى في غزة إلى 63 على الأقل منذ بدء العملية البرية.

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نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقطع فيديو قال إنه يظهر نشاطًا عسكريًا في منطقة الرمال بمدينة غزة.

وزعم الجيش في بيان أن الجنود عثروا على 35 فتحة نفق واستولوا على عدد كبير من الأسلحة والذخائر وقاذفات الصواريخ.

وأضاف البيان: "توجد في منطقة الرمال مساكن لكبار مسؤولي حماس، الذين سيطروا على المباني في المنطقة للقيام بأنشطة إرهابية وتوجيهها".

وارتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى في غزة إلى 63 على الأقل منذ بدء العملية البرية.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن الجيش أن عدد القتلى في صفوفه ارتفع إلى 377 بمن فيهم من قُتلوا داخل المدن والبلدات الإسرائيلية في الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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