اعتقال رجل هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بالقتل

بقلم: يورونيوز

اتُهم رجل من ولاية ميشيغان بتهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

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وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن راسل دوغلاس وارين، الذي يبلغ من العمر 48 عامًا، قد مثل أمام محكمة اتحادية في باي سيتي بولاية ميشيغان يوم الاثنين. وفقًا للمتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ميشيغان. وصدر قرار بحبسه مؤقتًا.

وأفاد الموقع، أن السلطات تلقت معلومات حول التهديدات التي تم الترويج لها على منصة "إكس".

وتشمل هذه التهديدات وفقًا للشكوى الجنائية "تهديدات بقتل رئيس الولايات المتحدة وعملاء إنفاذ القانون وتفجير المباني الحكومية الأمريكية".

وخلصوا إلى أن وارن هو المسؤول عن كتابة هذه المنشورات.

وزعمت تقارير، أن وارن قال في منشوراته أن بايدن وهاريس "أدينا" ويجب نقلهما إلى السجن وإعدامهما شنقًا.

وحسب الموقع، هو متهم أيضا بكتابة أنه "سيتم قصف مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي وقتل جميع الموظفين، إلى جانب جميع عملاء الخدمة السرية الأمريكية".

علاوة على ذلك، زعم أنه كتب أنه يجب إخلاء واشنطن العاصمة؛ لأننا "سنسقط عليها قنبلة"

وكان من المقرر عقد جلسة استماع في 2 فبراير/شباط، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في ميشيغان.