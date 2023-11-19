ناشط مؤيّد للفلسطينيين يقتحم الملعب أثناء المباراة النهائية لكأس العالم للكريكت في الهند

بقلم: يورونيوز

قام ناشط مؤيّد للفلسطينيين بوقف المباراة النهائية لكأس العالم للكريكت في الهند لفترة وجيزة الأحد، وتمكّن من اقتحام الملعب ومعانقة نجم المضرب الهندي الشهير فيرات كوهلي.

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وركض الناشط الشاب وهو يرتدي قناعاً بألوان العلم الفلسطيني وقميصاً يحمل شعار "أوقفوا قصف فلسطين"، إلى ساحة الملعب الضخم الذي يتّسع لـ132 ألف متفرّج في أحمدآباد (غرب).

الناشط بملعب المباراة Aijaz Rahi/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

واصطحبه عناصر الأمن إلى خارج الملعب، ثمّ استؤنفت المباراة بسرعة.

وحضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المباراة النهائية بين بلاده وأستراليا، يرافقه نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارليس.

الناشط بملعب المباراة Aijaz Rahi/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ44. واندلعت في أعقاب الهجوم الدامي الذي شنّته الحركة الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ووفقاً لآخر حصيلة صادرة عن حكومة حماس، فقد قتل 12300 فلسطيني في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب، بينهم أكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة.

وأدّى هجوم حماس إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين الذين قُتلوا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

ودانت الهند، التي طالما دعت إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلّة، هجمات حماس، كما أرسلت مساعدات إلى مصر ليتم نقلها إلى المدنيين الفلسطينيين.