شاهد: أبنية سكنية سُويت بالأرض في قصف إسرائيلي وأهالي رفح يودّعون قتلاهم

بقلم: يورونيوز

واصلت القوات الإسرائيلية ضرباتها العنيفة على جنوب غزة، وهي المنطقة التي دعت في وقت سابق آلاف الفلسطينيين للنزوح إليها، وترك المناطق الشمالية التي تتعرض لقصف عنيف.

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تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق سكنية في رفح، ليرتفع عدّاد الضحايا الذين باتت وزارة الصحة غير قاردة على تعدادهم، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في المستشفيات حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ودخلت الحرب على غزة أسبوعها السابع دون أن تظهر أي دلالة على أي تراجع عن القصف على الرغم من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار أو على الأقل لهدنة إنسانية.