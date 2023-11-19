EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: أبنية سكنية سُويت بالأرض في قصف إسرائيلي وأهالي رفح يودّعون قتلاهم

طفل يقف على أنقاض بيته المهدم في رفح
طفل يقف على أنقاض بيته المهدم في رفح Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

واصلت القوات الإسرائيلية ضرباتها العنيفة على جنوب غزة، وهي المنطقة التي دعت في وقت سابق آلاف الفلسطينيين للنزوح إليها، وترك المناطق الشمالية التي تتعرض لقصف عنيف.

اعلان

تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق سكنية في رفح، ليرتفع عدّاد الضحايا الذين باتت وزارة الصحة غير قاردة على تعدادهم، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في المستشفيات حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ودخلت الحرب على غزة أسبوعها السابع دون أن تظهر أي دلالة على أي تراجع عن القصف على الرغم من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار أو على الأقل لهدنة إنسانية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بعد تحوله إلى "منطقة موت".. منظمة الصحة العالمية تطالب بإخلاء مستشفى الشفاء

تعيين الأرجنتيني غاياردو مدرباً لنادي الاتحاد السعودي

الصحة العالمية تعلن مجمع الشفاء "منطقة موت" والحوثيون يهددون باستهداف سفن تمتلكها أو تديرها إسرائيل

قصف قطاع غزة طوفان الأقصى حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني