شاهد: توغل إسرائيلي بري في غزة والمدفعية تستهدف مدرسة في جباليا

بقلم: يورونيوز

بثت القوات الإسرائيلية مشاهد مصور لتوغل قواتها البرية في غزة في ظل استمرار حربها على القطاع منذ ما يقارب الشهر والنصف.

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تحت وقع توغل آلياتها العسكرية الثقيلة وقصفها المستمر للمباني الفلسطينية في غزة، أمرت القوات الإسرائيلية السكان الفلسطينيين بمغادرة مخيم جباليا والمناطق المحيطة بالمخيم الساحلي، في عملية يعتبرها الفلسطينيون تهجيرا قسريا عن ديارهم.

ووسع الإسرائيليون من توغلهم في القطاع، في وقت قال مسؤولون قطريون إنهم يقتربون أكثر من التوصل إلى اتفاق للإفراج عن عدد من الرهائن، التي تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية اخرى. ويبلغ عدد الرهائن حوالي 240 إسرائيليا.

كان القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا عنيفا جدا، حيث قال مسؤول في وزارة الصحة في القطاع إن أكثر من 80 فلسطينيا فقدوا حياتهم إثر غارتين على جباليا قبل يوم أمس السبت، استهدفت إحداها مدرسة تابعة للأمم المتحدة، كان لجأ إليها الناحون الفلسطينيون.

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي جثامين أناس مغطات بالدماء والغبار على أرضية مبنى، كانت فيه مفارش أسرة تحت طاولات مدارس.

وتزعم القوات الإسرائيلية أنها تستهدف البنية التحتية لحركة حماس في مخيم جباليا، فيما أدان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الغارة على المدرسة ووصفها بالمريعة، مضيفا قوله إن الأحدات المروعة خلال ال48 ساعة الأخيرة لا تصدق.

واليوم قالت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء إن المستشفى الإندونيسي قرب جباليا تعرض للقصف المدفعي، عندما حاصرتها دبابات إسرائيلية، وأظهرت مشاهد نشرتها ناشطة حقوقية تعرض المبنى إلى القصف المدفعي.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء إن 12 شخصا على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية، نقلا عن مصادر طبية. وتجاوزت حصيلة عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة منذ نحو شهر ونصف أكثر من 13 ألف قتيل.