بايدن "يعتقد" أن اتفاقا للإفراج عن رهائن لدى حماس بات وشيكاً

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين أنه "يعتقد" أنّ التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة بات وشيكاً.

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وسأل أحد الصحافيين بايدن على هامش حفل أقيم في البيت الأبيض "هل هناك اتفاق وشيك لإطلاق سراح الرهائن؟"، فأجاب الرئيس الأميركي "أعتقد ذلك". وحين كرر الصحافي السؤال أمامه، رد بايدن "نعم".

ولاحقا، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "نحن أقرب ما نكون (للتوصل إلى اتفاق). نحن واثقون. ولكن يبقى عمل (للقيام به). لا شيء منجزا ما دام الأمر غير مكتمل".

ويقول الجيش الإسرائيلي إن حماس تحتجز في غزة نحو 240 شخصا رهائن.

والأحد، أكدت قطر التي تتولى وساطة لضمان الإفراج عن هؤلاء مقابل هدنة، أن انجاز اتفاق في هذا الصدد يتوقف على قضايا "بسيطة" و"لوجستية".

لكن هذا التقدم لم تؤكده حماس ولا إسرائيل، علما بأن حكومة الدولة العبرية تصر على رفض أي وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن الرهائن.