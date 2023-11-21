لقطات جوية تظهر مدى الدمار الذي حل بمخيم النصيرات للاجئين في غزة بعد قصف إسرائيلي عنيف

بقلم: يورونيوز

أظهرت لقطات التقطتها طائرة مسيرة الثلاثاء حجم الدمار الذي لحق بمخيم النصيرات للاجئين بعد استهدافه من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.

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وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل عشرات الفلسطينيين وفقد آخرون تحت ركام منازلهم.

ويعتبر مخيم النصيرات من أكبر المخيمات في قطاع غزة من حيث عدد السكان ويضم لاجئيين نزحوا من بيوتهم عام 1948 ويقع المخيم في وسط قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد القتلى إلى 14 ألف و128فلسطينيا بينهم 5840 طفلاً، و3920 امرأة.

وأضافت الوزارة أن عدد المفقودين ارتفاع إلى 6800 مفقود، بينهم 4500 طفل وامرأة.