EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

احتجزها الجيش الإسرائيلي.. متطوعون يدفنون 111 جثة في مقبرة جماعية في خان يونس

صلاة الجنازة قبل دفن الجثث في القبر الجماعي
صلاة الجنازة قبل دفن الجثث في القبر الجماعي Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

احتجزها الجيش الإسرائيلي.. متطوعون يدفنون 111 جثة في مقبرة جماعية في خان يونس

اعلان

دفن فلسطينيون عشرات الجثث في مقبرة جماعية بمدينة خان يونس، تعودو لقتلى القصف الإسرائيلي المكثف في شمال قطاع غزة.

وصلت الشاحنة التي تحمل 111 جثة إلى المدينة قادمة من شمال غزة بوساطة من السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

كان الجيش الإسرائيلي يحتجز الجثث داخل مستشفى الإندونيسي الذي حاصره ومنع الجميع من الدخول والخروج من، وكذلك داخل مجمع الشفاء الطبي الذي اقتحمه لعدة أيام.

دفنت الجثامين في مقبرة جماعية من قبل نحو 10 متطوعين في المقبرة التركية بالمدينة، بدون حضور أي فرد من ذويها.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

شاهد: الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقا في غزة

شاهد: البابا فرنسيس يجتمع بفلسطينيين وأقارب رهائن محتجزين في غزة

الشرق الأوسط إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جثة ـ جثث