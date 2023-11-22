بقلم: يورونيوز

احتجزها الجيش الإسرائيلي.. متطوعون يدفنون 111 جثة في مقبرة جماعية في خان يونس

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دفن فلسطينيون عشرات الجثث في مقبرة جماعية بمدينة خان يونس، تعودو لقتلى القصف الإسرائيلي المكثف في شمال قطاع غزة.

وصلت الشاحنة التي تحمل 111 جثة إلى المدينة قادمة من شمال غزة بوساطة من السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

كان الجيش الإسرائيلي يحتجز الجثث داخل مستشفى الإندونيسي الذي حاصره ومنع الجميع من الدخول والخروج من، وكذلك داخل مجمع الشفاء الطبي الذي اقتحمه لعدة أيام.

دفنت الجثامين في مقبرة جماعية من قبل نحو 10 متطوعين في المقبرة التركية بالمدينة، بدون حضور أي فرد من ذويها.