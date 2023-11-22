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"غير كافية ولا نثق بالحكومة".. مشاعر مختلطة لدى الإسرائيليين تجاه صفقة تحرير الرهائن والأسرى

صور لأطفال محتجزين لدى حماس
صور لأطفال محتجزين لدى حماس Copyright Ariel Schalit/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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تباينت ردود أفعال الإسرائيليين حول صفقة الرهائن والأسرى التي أعلن عنها الأربعاء.

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ما أن انتشر الخبر حتى بدأت ردود الأفعال الدولية والبيانات الحكومية بالترحيب بالصفقة، لكن بعض الإسرائيليين كانت متضاربة، بين مرحب ومن يعتبر أن الصفقة "غير كافية" باعتبار أنها لم تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى.

تقول سيندي يانكوفيتز، وهي عاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة في تل أبيب "هذا غير كافيا." مضيفة " هذه الاتفاقية وفقا لشروطهم. سيفعلون ما يحلو لهم، سيعيدون الأمهات بدون أطفالهن، أو مع طفل واحد فقط، تاركين وراءهم كل الآباء. هؤلاء هم شعبنا، نحن بحاجة إلى إعادتهم".

"لا ثقة" في حكومة نتنياهو

يأمل رجل الأعمال ويدعى روي، أن يبقى ملف الأسرى على طاولة الحكومة، يقول عن ذلك: "للأسف، أنا لا أثق بالحكومة في أي مرحلة وفي أي قرار. ومع ذلك، آمل حقًا أن يستمروا في معالجة قضية المختطفين وإبقائها على جدول الأعمال".

يقول ريو إنه سعيد بعودة الرهائن لأنه لا ينام ليلا ولا ينفك عن التفكير في الرهائن في الصباح، لكنه يضيف، " لدي مشاعر مختلطة لأن يزال هناك العديد من المختطفين الذين ما زالوا هناك، ولا نعرف كيف ومتى أو في أي مرحلة سيصلون".

وأعلن فجر الأربعاء التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية تطلق الحركة بموجبه 50 رهينة من الذين احتجزتهم خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتفرج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين، على أن تسري هدنة لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، وهي أول خطوة فعلية نحو تهدئة موقتة بعد أكثر من ستة أسابيع من الحرب.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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