شاهد: متظاهرون مناصرون للفلسطينيين يقطعون طريق مسيرة عيد الشكر في نيويورك

بقلم: يورونيوز

قطع عدد من المتظاهرين المناصرين للفلسطينيين في غزة اليوم الخميس مسيرة الاحتفال بعيد الشكرة في مدينة نيويورك الأمريكية.

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وقفز بعض المتظاهرين فوق المتاريس الموضوعة لتأمين المسيرة وافترشوا الأرض أثناء ارتدائهم ملابس بيضاء ملطخة بالطلاء الأحمر في إشارة إلى دماء القتلى في قطاع غزة.

وكتب بعض المتظاهرين على ملابسهم عبارات "استعمار" و"الاستهلاكية" و"التطهير العرقي" وهتف بعضهم "تحيا تحيا فلسطين".

متظاهرة في المسيرة Andres Kudacki/AP

Breaking 🚨 Macy's Day Parade



📍#ThanksgivingDayParade / #sMacy / #MacysParade



Protesters SHUT DOWN Macy's Parade route by GLUING THEMSELVES to the ground, demanding "Liberation for Palestine and Climate" as crowds shout "Booooo!" #Thanksgiving #MacysParadepic.twitter.com/XI8YDh9C53 — Culture War (@CultureWar2020) November 23, 2023

وطالب بعضهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوقف عن مساعدة إسرائيل بالهتاف "لا مزيد من الأموال لجرائم إسرائيل".

وحمل بعضهم لافتة كبيرة كُتب عليها "الإبادة الجماعية سابقاً، الإبادة الجماعية الآن" بحسب وصفهم للأوضاع في غزة.

Pro-Palestinian protesters temporarily halted the annual #MacysThanksgivingDayParade in New York City by apparently glueing their hands to the ground in the middle of 6th Avenue. #Thanksgiving#ThanksgivingDayParade#GazaGenocidehttps://t.co/UNWcFr5aHZ — CAIR National (@CAIRNational) November 23, 2023

واضطر المشاركون بمسيرة عيد الشكر استكمال مسارهم حول المتظاهرين المساندين للفلسطينيين.

وأظهرت مقاطع نُشرت على مواقع التواصل تدخل شرطة نيويورك لتوقيف المتظاهرين.