شاهد: متظاهرون مناصرون للفلسطينيين يقطعون طريق مسيرة عيد الشكر في نيويورك

قطع عدد من المتظاهرين المناصرين للفلسطينيين في غزة اليوم الخميس مسيرة الاحتفال بعيد الشكرة في مدينة نيويورك الأمريكية.
وقفز بعض المتظاهرين فوق المتاريس الموضوعة لتأمين المسيرة وافترشوا الأرض أثناء ارتدائهم ملابس بيضاء ملطخة بالطلاء الأحمر في إشارة إلى دماء القتلى في قطاع غزة.
وكتب بعض المتظاهرين على ملابسهم عبارات "استعمار" و"الاستهلاكية" و"التطهير العرقي" وهتف بعضهم "تحيا تحيا فلسطين".
وطالب بعضهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوقف عن مساعدة إسرائيل بالهتاف "لا مزيد من الأموال لجرائم إسرائيل".
وحمل بعضهم لافتة كبيرة كُتب عليها "الإبادة الجماعية سابقاً، الإبادة الجماعية الآن" بحسب وصفهم للأوضاع في غزة.
واضطر المشاركون بمسيرة عيد الشكر استكمال مسارهم حول المتظاهرين المساندين للفلسطينيين.
وأظهرت مقاطع نُشرت على مواقع التواصل تدخل شرطة نيويورك لتوقيف المتظاهرين.