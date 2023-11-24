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إسرائيل تحول دون عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة وتوقع بنيرانها قتلى وجرحى رغم سريان الهدنة

مصابون بمستشفى دير البلح
مصابون بمستشفى دير البلح Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قُتل فلسطينيان اثنان وأصيب آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال محاولتهم العودة إلى ديارهم في شمال قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة المؤقتة.

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بدأ صباح الجمعة سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحماس في قطاع غزّة على أن يليها الإفراج عن دفعة أولى من 13 رهينة من المدنيين بعد الظهر، في أول تهدئة منذ بدء الحرب التي سقط فيها آلاف القتلى قبل أسابيع عدة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه من محاولة العودة خلال الهدنة.

وقال إياد هزاع، وهو أحد المصابين من أمام مستشفى في دير البلح وهو يصرخ من الألم: "كنت عائداً إلى الشمال عندما قالوا إن هناك هدنة، وبدأوا في إطلاق النار علينا".

وشوهد المئات من الفلسطينيين أثناء محاولة عودتهم إلى ديارهم بشمال قطاع غزة منذ بدء الهدنة.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي فتح النار عليهم.

ونزح حوالي مليون فلسطيني من شمال القطاع الذي يشهد حملات القصف الأكثر كثافة من جانب إسرائيل، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر - تشرين الأول.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 1.7 مليون فلسطيني أصبحوا بلا مأوى منذ بدء الحرب.

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