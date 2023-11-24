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شاهد: مسلحو حماس يسلمون الصليب الأحمر أسرى ورهائن

صورة مأخوذة من مقطع فيديو لمقاتلين من حماس يسلمون رهائن إلى الصليب الأحمر
صورة مأخوذة من مقطع فيديو لمقاتلين من حماس يسلمون رهائن إلى الصليب الأحمر Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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بدأ الجمعة سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس.

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أفرجت حماس الجمعة عن 13 من الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة، بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من الأسرى في سجونها، في اليوم الأول من اتفاق هدنة أتاح تحقيق هدوء وإدخال مساعدات إضافية الى القطاع بعد أسابيع من الحرب بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية.

وإضافة الى الإسرائيليين الـ13، وهم من الأطفال والنساء، أطلقت الحركة سراح 10 تايلانديين وفيليبيني واحد كانوا محتجزين منذ الهجوم الذي شنّته الشهر الماضي على جنوب إسرائيل، بحسب قطر التي توسطت في الاتفاق. كما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا.

وأظهرت مقاطع فيديو لوكالة فرانس برس أربع سيارات تابعة للصليب الأحمر تغادر القطاع نحو مصر عبر معبر رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الرهائن المفرج عنهم خضعوا لتقييم طبي أولي داخل الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا "سيستمر جنود الجيش الإسرائيلي بمرافقتهم أثناء توجههم إلى المستشفيات الإسرائيلية، حيث سيتم لمّ شملهم مع عائلاتهم".

وأظهرت قائمة نشرها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن من بين الرهائن المفرج ثلاث فتيات وصبي تتراوح أعمارهم بين عامين وتسعة أعوام، بالإضافة إلى ستّ نساء تزيد أعمارهن عن 70 عاما.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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