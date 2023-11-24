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شاهد: لقطات جوية تُظهر حجم الدمار في شرق مدينة خان يونس بقطاع غزة

لقطات جوية تظهر حجم الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة،
لقطات جوية تظهر حجم الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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تُظهر هذه اللقطات الجوية المصورة حجم الدمار الذي شهدته مدينة خان يونس في قطاع غزة حيث تغطي شوارع المدينة أكوام كبيرة من أنقاض المباني المنهارة. بعد نحو سبعة أسابيع من القصف الإسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية رداً على هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

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عاد آلاف النازحين من غزة إلى منازلهم يوم الجمعة مع بدء الهدنة التي تستمر أربعة أيام بين إسرائيل وحماس.

وحل محل ضجيج الحرب أبواق الاختناقات المرورية وصفارات سيارات الإسعاف التي تشق طريقها بين الحشود الخارجة من المستشفيات والمدارس التي لجأت إليها.

المباني المدمرة في خان يونس بغزة.
المباني المدمرة في خان يونس بغزة.AFP

وفيما انطلقت عشرات السيارات والعربات التي تجرها الحمير والأحصنة، والتوك توك، ألقت طائرات حربية إسرائيلية فوق جنوب قطاع غزة منشورات تحذر الناس من مغبة العودة شمالاً. 

وكتب على هذه المنشورات "الحرب لم تنته بعد" و"الرجوع إلى الشمال ممنوع وخطير، مصيركم ومصير عائلاتكم بأيديكم".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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