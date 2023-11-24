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شاهد: دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

دخول شاحنات المساعدات إلى غزة
دخول شاحنات المساعدات إلى غزة Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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تحمل هذه الهدنة بعض الهدوء لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2,4 مليون نسمة بعد حملات القصف الإسرائيلية العنيفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

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دخلت شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، بعد ساعات من بدء هدنة مدتها أربعة أيام في المعارك بين إسرائيل وحماس.

وشمل اتفاق الهدنة بين الطرفين تبادلًا للأسرى بين الطرفين، إضافة لدخول مواد غذائية وطبية إلى القطاع المحاصر.

وكانت قطر الوسيط الرئيسي إلى جانب مصر والولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق الهدنة على أربعة أيام قابلة للتجديد يتم خلالها تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية.

وبموجب اتفاق الهدنة، يتم الإفراج عن الدفعة الأولى من 13 رهينة من النساء والأطفال، على أن يلي ذلك إطلاق إسرائيل سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين من النساء والأطفال.

وتحمل هذه الهدنة بعض الهدوء لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2,4 مليون نسمة بعد حملات القصف الإسرائيلية العنيفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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