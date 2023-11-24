تدشين أطول ناطحة سحاب في طوكيو بارتفاع 330 متراً

بقلم: يورونيوز

دُشّن رسمياً في طوكيو الجمعة مجمع أزابوداي هيلز العقاري الضخم الذي يضم أطول ناطحة سحاب جديدة في اليابان (330 متراً)، فيما أمل شركة "موري بيلدينغ" التي نفذت المشروع في استقطاب أكثر من 30 مليون زائر سنويا.

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ويُفترض أن تكون هذه "المدينة داخل المدينة" قادرة على استيعاب 20 ألف موظف مكتبي و3500 مقيم في حال إشغالها بصورة كاملة، على ما ذكر بيان لمجموعة "موري بيلدينغ" العقارية اليابانية.

وسيضم المجمع المؤلف من ثلاث ناطحات سحاب مبنية وسط مساحات خضراء، 150 مطعماً ومتجراً، بالإضافة إلى متحف فني رقمي غامر جديد من ابتكار شركة "تيم لاب" اليابانية الجماعية، من المقرّر افتتاحه في شباط/فبراير المقبل.

ويتجاوز ارتفاع أزابوداي هيلز ارتفاع ناطحة سحاب في أوساكا (غرب اليابان)، لكنّه لن يبقى أطول مبنى في البلاد لفترة طويلة، إذ من المقرر الانتهاء من برج تورش الذي سيصل ارتفاعه إلى 390 متراً في 2027-2028 في طوكيو.

من جهة ثانية، تضم العاصمة اليابانية أيضاً أحد أطول المباني في العالم، وهو برج طوكيو سكاي تري غير المأهول الذي يبلغ ارتفاعه 634 متراً، وتم تدشينه في العام 2012.

ورغم ذلك، تبقى اليابان بعيدة عن الارتفاعات التي وصلت إليها ناطحات السحاب في بلدان في آسيا والشرق الأوسط.