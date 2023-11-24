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شاهد: عبد الفتاح السيسي يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويقول إن "معبر رفح لم يُغلق أبداً"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر في القاهرة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر في القاهرة. Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت" داعياً إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

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وأكد الرئيس المصري في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسي الوزراء الإسباني والبلجيكي في القاهرة الخميس أن"إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت وقد لا يكون هو الأمر المطلوب"، مشدداً على ضرورة التحرك "للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الامم المتحدة".

وقال السيسي  "إن نقل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى مصر هو خط أحمر بالنسبة لنا"

وأضاف قائلاً : " المعبر لم يُغلق أبداً، لكن تم قصفه أربع مرات من الجانب الفلسطيني".

وأتى كلام الرئيس المصري بينما أعلن عن سريان هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ستترافق مع إطلاق رهائن محتجزين لدى حماس وفصائل فلسطينية أخرى في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأبرمت الهدنة بوساطة قطرية ومصرية وأميركية بعد حملات القصف الإسرائيلية العنيفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

في ذلك اليوم شنّت حماس هجوماً غير مسبوق على غلاف غزة تسبّب بمقتل 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون، حسب السلطات الإسرائيلية. وتحتجز حماس وفصائل فلسطينيّة أخرى نحو 240 رهينة في قطاع غزّة منذ الهجوم.

مذاك تنفّذ إسرائيل قصفاً مدمّراً على غزّة أوقع 14854 قتيلا، حسب وزارة الصحة في غزة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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