شاهد: إيران تكشف عن أول صاروخ فرط صوتي.. والمرشد الأعلى يؤكد أن "هزيمة" إسرائيل في غزة "حقيقة"

بقلم: يورونيوز

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد إن "هزيمة" إسرائيل في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة "حقيقة"، وتؤشر على "فشل" الدول الغربية.

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وتحدث المرشد الأعلى خلال زيارة قام بها لمركز تطوير القوات الجوية التابع للحرس الثوري، تم خلالها الكشف عن نسخة جديدة من الصاروخ البالستي فرط الصوتي "فتاح 2".

وأكد خامنئي بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (ارنا) أن "هزيمة الكيان الصهيوني في غزة حقيقة، ودخول المستشفيات أو بيوت الناس لا يشكل انتصاراً، لأن النصر يعني هزيمة الطرف الآخر، وهو ما لم يتمكن الكيان الصهيوني من تحقيقه حتى الآن ولن يتمكن في المستقبل ايضا".

وبحسب المرشد فإن "هذا الفشل يعني فشل أمريكا والدول الغربية أيضا".

واعتبر أن "الصهاينة يعتبرون انفسهم اعلى من جميع الأعراق وانطلاقا من هذه النزعة قتلوا الاف الاطفال في غزة دون ان يرجف لهم طرف".

وكانت إيران أشادت "بنجاح" الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ونفت مرارا ضلوعها به.

وقال خامنئي إن "بعض الحكومات الإسلامية دانت جرائم الكيان الصهيوني والبعض الاخر لم يفعل ذلك بعد"، معتبرا أن هذه المواقف "غير مقبولة".

وتابع "كحد ادنى ينبغي على الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها السياسية مع الكيان الصهيوني لفترة محدودة". وأكد ان "ما يجب فعله هو قطع الشريان الحيوي للكيان الصهيوني وعلى الحكومات الإسلامية أن تحول دون وصول الطاقة والبضائع إلى هذا الكيان".

وقام خامنئي اليوم الأحد بجولة في مركز القوة الجوية للحرس الثوري في طهران، حيث كشف الحرس الثوري الإيراني عن أول صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت ويحمل اسم فتاح 2.

وعقب الجولة، أكّد خامنئي أنّ "فشل الكيان الصهيوني، يعني فشل أميركا والدول الغربية أيضاً، والآن العالم كله يعرف أنّ هذا الكيان الذي يمتلك إمكانيات ومعدات عسكرية متنوعة ومتقدمة لم يتمكن من التغلب على الطرف المقابل الذي لا يملك مثل هذه الإمكانيات"، حسب تعبيره.

وأوضح خامنئي أنّ "الكيان الصهيوني على الرغم من قصفه المستمر لغزة لكنه حتى الآن فشل في هدفه الذي أعلنه مسبقاً، وهو القضاء على حماس والمقاومة وإخضاعهم، ومع مرور 40 يوماً واستخدام الكيان الصهيوني لكل قدراته العسكرية لم يتمكن من فعل ذلك".

ويقيم عدد من الدول العربية من بينها مصر والأردن والإمارات والمغرب علاقات رسمية مع إسرائيل، العدو اللدود لطهران.