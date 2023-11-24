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شاهد: ابتهاج حشود من الفلسطينيين أثناء استقبال سجينات مفرج عنهن في الضفة

السجينات المفرج عنهن في الحافلة
السجينات المفرج عنهن في الحافلة Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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خرج العشرات من الفلسطينيين اليوم الجمعة لاستقبال حافلة تقل عدد من السجينات المفرج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي في الضفة الغربية.

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وهتف بعض من الفلسطينيين "الله أكبر" بينما رفعت سجينات أياديهن بعلامة النصر من داخل الحافلة.

وفي حديث مع وكالة فرانس برس عقب الإفراج عنها، قالت مرح بكر إنه على الرغم من "سعادتها بالإفراج عنها، إلا أنها تشعر بالضيق بسبب أن ثمن الإفراج هو عمليا دماء الشهداء الذي سقط بغزة".

وقضت باكير 8 سنوات بالسجن بعد أن حكمت محكمة إسرائيلية عليها بالحبس لمدة ثماني سنوات ونصف بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

مرح باكير
مرح باكيرAFP

وأطلقت إسرائيل سراح 39 امرأة وطفلاً من المعتقلين في سجونها، في اليوم الأول من اتفاق هدنة أتاح تحقيق هدوء وإدخال مساعدات إضافية الى القطاع بعد أسابيع من الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس الفلسطينية التي أفرجت بدورها الجمعة عن 13 من الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة.

وإضافة إلى الإسرائيليين الـ13، وهم من الأطفال والنساء، أطلقت الحركة سراح 10 تايلنديين وفلبيني واحد كانوا محتجزين منذ الهجوم الذي شنّته الشهر الماضي على جنوب إسرائيل، بحسب قطر التي توسطت في الاتفاق. 

وكانت هيئة الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية نشرت بعد ظهر الجمعة قائمة تضم 39 اسما لأسرى فلسطينيين، هم 15 فتى و24 امرأة.

وشاهد مراسل فرانس برس عملية إطلاق سراح 28 منهم في بيتونيا بالضفة الغربية المحتلة، فيما نقل 11 آخرون للإفراج عنهم في القدس الشرقية المحتلة.

المصادر الإضافية • وكالات

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