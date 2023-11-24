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شاهد: أولى شاحنات المساعدات تدخل غزة بعد بدء سريان "الهدنة" بين حماس وإسرائيل

قافلة مساعدات إنسانية أردنية تدخل قطاع غزة قادمة من مصر في رفح
قافلة مساعدات إنسانية أردنية تدخل قطاع غزة قادمة من مصر في رفح Copyright Hatem Ali/AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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دخلت شاحنات محملة بالمساعدات لقطاع غزة من مصر عبر معبر رفح، مع بدء سريان هدنة إنسانية مدتها أربعة أيام، في وقت مبكر من يوم الجمعة

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مع دخول الشاحنات صباح الجمعة، شوهد دخان يتصاعد من محركات الشاحنات التي كانت تنتظر التحرك. وقالت حركة حماس إن 200 شاحنة ستدخل يومياً إلى غزة محملة بالمساعدات.

من جانبها قالت قطر، التي ساعدت في التوسط في المفاوضات، إن المساعدات ستشمل الوقود. وكانت إسرائيل قد قطعت جميع الواردات في بداية الحرب، باستثناء القليل من الغذاء والماء والإمدادات الطبية المسموح بدخولها من مصر. 

وتسبب نقص الوقود في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة، مما جعل المنازل والمستشفيات تعتمد على المولدات المتعثرة.

بدأ وقف إطلاق النار في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي وخلال الأربعة أيام المقبلة، تعهدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بالإفراج عن 50 إسرائيليا على الأقل من نحو 240 آخرين احتجزتهم مع غيرها من الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء.

المصادر الإضافية • أ ب

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رفح - معبر رفح غزة هدنة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار