شاهد: مشغل رافعة ينقذ رجلاً من حريق هائل في إنجلترا

بقلم: يورونيوز

أنقذ مشغل رافعة رجلاً عالقاً في مبنى شاهق مشتعل بالنيران في بلدة ريدينغ جنوب إنجلترا

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قلل مشغل الرافعة من أهمية الإشادة به يوم الخميس بعد أن رفع رجلاً إلى بر الأمان من مبنى شاهق محترق في إنجلترا.

وأظهر مقطع فيديو الذي انتشر من مكان الحادث أنّ الرجل تم إنقاذه بواسطة قفص رافعة من سطح مبنى قيد الإنشاء، بينما تصاعدت حوله أعمدة كثيفة من الدخان الداكن وألسنة اللهب.

وصفق الحشد الذي تجمع بالقرب من المبنى بحماس، عندما تم إنقاذ الرجل ورفعه في الهواء بواسطة الرافعة ، ثم إنزاله على الأرض.

وقال مسؤولون إنّ أكثر من 50 من رجال الإطفاء وصلوا إلى مكان الحادث للتعامل مع الحريق، كما تم انتشال رجل آخر من المبنى بواسطة رافعة. وتم نقل الرجلين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة جراء استنشاق الدخان. وتم اخماد الحريق في وقت لاحق من يوم الخميس.