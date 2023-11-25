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دعمًا لفلسطين.. متظاهرون يقاطعون زيارة بايدن الميلادية إلى نانتوكيت

بايدن خلال إضاء شجرة الميلاد
بايدن خلال إضاء شجرة الميلاد Copyright Stephanie Scarbrough/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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رفع المتظاهرون لافتات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة بعد إضاءة شجرة الميلاد في وسط المدينة.

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قاطع متظاهرون الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يحتفل مع عائلته أمس الجمعة، بإضاءة شجرة عيد الميلاد في مدينة نانتوكيت، بهتافات "فلسطين" و"جو الإبادة الجماعية" في إشارة إلى دوره في دعم الحرب الإسرائيلية في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة بعد إضاءة شجرة الميلاد في وسط المدينة.

وأمضى بايدن معظم يومه في المدينة في جلسات إحاطة متعددة مع مساعدي الأمن القومي، الذين كانوا يطلعونه على آخر المستجدات بشأن المرحلة الأولى من الهدنة في غزة.

بعد ذلك تنزه بايدن في المدينة ومتاجرها، وتم مقاطعته مرتين من قبل متظاهرين داعمين لفلسطين، الأولى أثناء تناوله الغداء، والثانية أثناء توجهه نحو شجرة الميلاد.

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