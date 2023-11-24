شاهد: فلسطينيون يستغلون سريان الهدنة للنزوح إلى جنوب قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

استغل فلسطينيون بدء سريان الهدنة لنزوح قد يكون آمن نسبياً من شمال قطاع غزة إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين.

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وبدأ صباح الجمعة سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحماس في قطاع غزّة على أن يليها الإفراج عن دفعة أولى من 13 رهينة مدنية بعد الظهر، في أول تهدئة منذ بدء الحرب التي سقط فيها آلاف القتلى قبل أسابيع عدة.

وقال يحيى شملخ، أحد النازحين: "كان هناك غارة على مدرسة، ورأينا الناس يموتون، ممزقين. ذهبنا إلى مخيم مدرسي، حيث وقعت مذبحة بالأمس. وبقينا مستيقظين طوال الليل حتى إعلان الهدنة هذا الصباح".

وأضاف: "لقد اتجهنا جنوبا. لقد جئنا من الشمال ونحن نسير جنوبا".

وقال نازح آخر إنهم تعرضوا لقصف إسرائيلي أثناء توجههم نحو الجنوب بالرغم من سريان الهدنة.

ونزح حوالي مليون فلسطيني من شمال القطاع الذي يشهد حملات القصف الأكثر كثافة من جانب إسرائيل، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر - تشرين الأول.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 1.7 مليون فلسطيني أصبحوا بلا مأوى منذ بدء الحرب.