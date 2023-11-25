شاهد: مظاهرات حاشدة في تل أبيب للضغط على حكومة نتنياهو والمطالبة بتسريع الإفراج عن الأسرى

بقلم: يورونيوز

تجمع آلاف الإسرائيليين في تل أبيب دعماً لعائلات الأسرى لدى حماس في قطاع غزة وللمطالبة بالإفراج عنهم.

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وطالب المحتجون الذين رفعوا صور الأسرى، الحكومة الإسرائلية بالإسراع في تنفيذ صفقة التبادل لإخراج المحتجزين لدى حركة حماس. وقالت وسائل إعلام محلية إسرائيلية إن عددهم بلغ 100 ألف.

كما رفعوا شعارات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية التي يحملونها مسؤولية الإخفاق الكبير في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وطالبوها بالتسريع في عملية الإفراج عن جميع الأسرى في قطاع غزة.

وكانت حركة حماس قد أعلنت تأجيل إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى حتى التزام إسرائيل باتفاق الهدنة التي دخلت يومها الثاني، قبل تدخل قطر ومصر لإتمام الصفقة.