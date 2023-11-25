EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: مظاهرات حاشدة في تل أبيب للضغط على حكومة نتنياهو والمطالبة بتسريع الإفراج عن الأسرى

تظاهر آلاف الإسرائيليين للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو والتسريع في عملية تبادل الأسرى
تظاهر آلاف الإسرائيليين للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو والتسريع في عملية تبادل الأسرى Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تجمع آلاف الإسرائيليين في تل أبيب دعماً لعائلات الأسرى لدى حماس في قطاع غزة وللمطالبة بالإفراج عنهم.

اعلان

وطالب المحتجون الذين رفعوا صور الأسرى، الحكومة الإسرائلية بالإسراع في تنفيذ صفقة التبادل لإخراج المحتجزين لدى حركة حماس. وقالت وسائل إعلام محلية إسرائيلية إن عددهم بلغ 100 ألف.

كما رفعوا شعارات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية التي يحملونها مسؤولية الإخفاق الكبير في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وطالبوها بالتسريع في عملية الإفراج عن جميع الأسرى في قطاع غزة.

وكانت حركة حماس قد أعلنت تأجيل إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى حتى التزام إسرائيل باتفاق الهدنة التي دخلت يومها الثاني، قبل تدخل قطر ومصر لإتمام الصفقة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: مخافة اشتداد الحرب بعد الهدنة.. الغزيون يحاولون تموين الغذاء والغاز

سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي تتعرض لهجوم بمسيرة إيرانية في المحيط الهندي

هي ليست الأولى.. تعرف على تفاصيل العمليات الـ5 لتبادل الأسرى بين إسرائيل والفلسطينيين

أسرى طوفان الأقصى حركة حماس احتجاز رهائن بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني