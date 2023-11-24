بدء تسليم الرهائن.. حماس تفرج عن تايلانديين و13 امرأة وطفل إسرائيلي

بقلم: يورونيوز

أكدت مصادر مقربة من حماس الجمعة أن الحركة أطلقت عدداً من الرهائن التايلانديين الذين كانت تحتجزهم منذ هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إضافة إلى الرهائن الذين تمّ إطلاق سراحهم ضمن اتفاق هدنة مع الدولة العبرية.

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قال مصدر لوكالة فرانس برس إن "عدداً إضافياً من الأجانب التايلانديين أخلي سبيلهم كبادرة من حماس".

وكان رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين قد كتب في منشور على موقع "اكس" "تم إبلاغي من الجانب الأمني ووزارة الخارجية بأنه تم بالفعل إطلاق سراح 12 رهينة تايلاندياً".

كما أعلن مصدران مقربّان من حماس الجمعة تسليم رهائن تم احتجازهم خلال هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ونقلهم إلى قطاع غزة، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسليمهم إلى الدولة العبرية.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس "قبل نصف ساعة تمّ تسليم الأسرى للصليب الأحمر الذي يسلمهم للطاقم المصري والطاقم الاسرائيلي المكلف استلامهم في معبر رفح". وأكد مصدر ثانٍ هذه المعلومات.