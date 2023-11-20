شاهد: المتمردون الحوثيون ينشرون فيديو يُظهر استيلاءهم على سفينة غالاكسي ليدر

بقلم: يورونيوز

وكان الحوثيون قد حذروا من أنّ السفن الإسرائيلية "هدف مشروع"، بعدما فتح احتجازهم لسفينة شحن تعود لشركة بريطانية مملوكة من رجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، الباب أمام بعدٍ جديد للحرب في غزة.

اعلان

نشر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مقطع فيديو يُظهر استيلائهم على سفينة الشحن المرتبطة بإسرائيل، غالاكسي ليدر. وجاء احتجاز السفينة إضافة لطاقمها الدولي المكون من 25 فردا بعد أيام من تهديد الحوثيين باستهداف السفن الإسرائيلية خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

لحظة نزول المروحية على ظهر السفينة AFP

نزول فرق الكوماندوس الحوثي على ظهر السفينة AFP

من داخل السفينة AFP

الكوماندوس يهدد طاقم السفينة بالسلاح AFP

وكان الحوثيون قد حذروا من أنّ السفن الإسرائيلية "هدف مشروع"، بعدما فتح احتجازهم لسفينة شحن تعود لشركة بريطانية مملوكة من رجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، الباب أمام بعدٍ جديد للحرب في غزة.

كما أطلق الحوثيون الذين يعتبرون جزءاً من "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيّرات من اليمن نحو جنوب إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.