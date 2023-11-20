شاهد: المتمردون الحوثيون ينشرون فيديو يُظهر استيلاءهم على سفينة غالاكسي ليدر

وكان الحوثيون قد حذروا من أنّ السفن الإسرائيلية "هدف مشروع"، بعدما فتح احتجازهم لسفينة شحن تعود لشركة بريطانية مملوكة من رجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، الباب أمام بعدٍ جديد للحرب في غزة.
نشر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مقطع فيديو يُظهر استيلائهم على سفينة الشحن المرتبطة بإسرائيل، غالاكسي ليدر. وجاء احتجاز السفينة إضافة لطاقمها الدولي المكون من 25 فردا بعد أيام من تهديد الحوثيين باستهداف السفن الإسرائيلية خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.
وكان الحوثيون قد حذروا من أنّ السفن الإسرائيلية "هدف مشروع"، بعدما فتح احتجازهم لسفينة شحن تعود لشركة بريطانية مملوكة من رجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، الباب أمام بعدٍ جديد للحرب في غزة.
كما أطلق الحوثيون الذين يعتبرون جزءاً من "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيّرات من اليمن نحو جنوب إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.