EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: المتمردون الحوثيون ينشرون فيديو يُظهر استيلاءهم على سفينة غالاكسي ليدر

سفينة غالاكسي ليدر
سفينة غالاكسي ليدر Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

وكان الحوثيون قد حذروا من أنّ السفن الإسرائيلية "هدف مشروع"، بعدما فتح احتجازهم لسفينة شحن تعود لشركة بريطانية مملوكة من رجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، الباب أمام بعدٍ جديد للحرب في غزة.

اعلان

نشر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مقطع فيديو يُظهر استيلائهم على سفينة الشحن المرتبطة بإسرائيل، غالاكسي ليدر. وجاء احتجاز السفينة إضافة لطاقمها الدولي المكون من 25 فردا بعد أيام من تهديد الحوثيين باستهداف السفن الإسرائيلية خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

لحظة نزول المروحية على ظهر السفينة
لحظة نزول المروحية على ظهر السفينةAFP
نزول فرق الكوماندوس الحوثي على ظهر السفينة
نزول فرق الكوماندوس الحوثي على ظهر السفينةAFP
من داخل السفينة
من داخل السفينةAFP
الكوماندوس يهدد طاقم السفينة بالسلاح
الكوماندوس يهدد طاقم السفينة بالسلاحAFP

وكان الحوثيون قد حذروا من أنّ السفن الإسرائيلية "هدف مشروع"، بعدما فتح احتجازهم لسفينة شحن تعود لشركة بريطانية مملوكة من رجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، الباب أمام بعدٍ جديد للحرب في غزة.

كما أطلق الحوثيون الذين يعتبرون جزءاً من "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيّرات من اليمن نحو جنوب إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بالتزامن مع المفاوضات مع السعودية.. الحوثيون ينظمون عرضًا عسكريًا في صنعاء

دون إعلان أي تقدم.. الحوثيون يعودون إلى صنعاء بعد محادثات في السعودية

الحوثيون يؤكدون وصول وفدين عماني وسعودي إلى صنعاء في اليمن

سفينة اليمن إسرائيل حركة حماس الحوثيون خطف