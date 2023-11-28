بقلم: يورونيوز

أعلنت قطر عن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس ليومين إضافيين مما يتيح الإفراج عن المزيد من الأسرى والرهائن.

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من شأن تمديد الهدنة يومين أي حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة ت غ)، أن يتيح أيضاً دخول شاحنات محمّلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر من جراء قصف إسرائيلي عنيف تواصل مدى سبعة أسابيع ردا على هجوم غير مسبوق شنّته حماس على أراضي الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وبموجب اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، يتم الإفراج عن 20 رهينة إضافية يومي الثلاثاء والأربعاء مقابل إطلاق إسرائيل سراح 60 سجيناً فلسطينياً.

وعملية الإفراج عن الرهائن التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي بعد إعلان حماس وقطر عن تمديد الهدنة ليومين، ترفع إلى 50 العدد الإجمالي للإسرائيليين المفرج عنهم منذ الجمعة.

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