أعلنت قطر عن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس ليومين إضافيين مما يتيح الإفراج عن المزيد من الأسرى والرهائن.
من شأن تمديد الهدنة يومين أي حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة ت غ)، أن يتيح أيضاً دخول شاحنات محمّلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر من جراء قصف إسرائيلي عنيف تواصل مدى سبعة أسابيع ردا على هجوم غير مسبوق شنّته حماس على أراضي الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وبموجب اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، يتم الإفراج عن 20 رهينة إضافية يومي الثلاثاء والأربعاء مقابل إطلاق إسرائيل سراح 60 سجيناً فلسطينياً.
وعملية الإفراج عن الرهائن التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي بعد إعلان حماس وقطر عن تمديد الهدنة ليومين، ترفع إلى 50 العدد الإجمالي للإسرائيليين المفرج عنهم منذ الجمعة.
آخر تطورات
أبرز ما يجب معرفته حتى الآن
أفرجت حماس الإثنين عن 11 من الإسرائيليين الذين تحتجزهم رهائن في قطاع غزة مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح 33 أسيراً فلسطينياً، وذلك في اليوم الرابع من اتفاق الهدنة الذي أبرمته إسرائيل والحركة.
منذ الجمعة، أطلِق سراح 39 رهينة بموجب الاتفاق، فضلاً عن 117 أسيراً فلسطينياً. كذلك، أُفرج عن 19 رهينة من خارج الاتفاق، غالبيتهم من التايلانديين الذين كانوا يعملون في إسرائيل.
رحّبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الإثنين بإفراج حماس عن 11 رهينة بينهم "مراهقان ألمانيان"
- يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجدّداً إسرائيل والضفة الغربية بحلول نهاية الأسبوع.
- ماكرون "سعيد للغاية" بالإفراج عن ثلاثة قاصرين فرنسيين-إسرائيليين.
- ماكرون "سعيد للغاية" بالإفراج عن ثلاثة قاصرين فرنسيين-إسرائيليين.
- قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لصحيفة فايننشال تايمز إن حماس بحاجة إلى تحديد مكان عشرات الرهائن المحتجزين لدى أفراد وفصائل في غزة.
من هم الرهائن المفرج عنهم؟
الرهائن الإسرائيليون الـ11 الذين وصلوا مساء الإثنين إلى إسرائيل هم جميعاً مزدوجو الجنسية إذ يحملون بالإضافة إلى جنسيتهم الإسرائيلية جنسيات تتنوّع بين فرنسية وألمانية وأرجنتينية.
والفرنسيون بحسب معلومات لوكالة فرانس برس هم ثلاثة قاصرين: ايتان (12 عاماً) وايريز (12 عاما) وسهار (16 عاما).
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنّ الإسرائيليين "المفرج عنهم من غزة هم 3 من حملة الجنسية الفرنسية و2 من الجنسية الألمانية و6 من الأرجنتين".
أنّ تمديد الهدنة يشكّل بارقة أمل
الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش
إلقاء زجاجة حارقة على مركز يهودي في مونتريال
تعرّض مركز يهودي في مونتريال لهجوم بزجاجة حارقة ليل الأحد-الإثنين، في استهداف ندّد به بشدّة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي تشهد بلاده منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر تصاعداً في وتيرة الأعمال المعادية للسامية.
وقال شاول إيمانويل، المدير العام لـ"مجلس الطائفة اليهودية" في بيان إنّ المركز تعرّض للهجوم حين "لم يكن بداخله أحد، والأضرار طفيفة"، مندّداً بـ"هجمات متكرّرة عنيفة وبغيضة".
وأوضح أنّ قنبلة المولوتوف كسرت زجاج الباب الأمامي واستقرّت في ردهة المركز ممّا أدى إلى احتراق جزء من سجّادته.
وندّد بالهجوم رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وقال ترودو في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "أدين بشدّة الهجوم على مبنى مجلس الطائفة اليهودية في مونتريال".