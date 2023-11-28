مجلس بلدية مدينة أوكلاند الأمريكية يصوت بالإجماع لصالح وقف إطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز

دعا مجلس مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة وإدخال مساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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أصدر مجلس مدينة أوكلاند الاثنين قرارًا يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وذلك بعد جلسة استماع استمرت ساعات ألقيت فيها العديد من الكلمات التي دارت حول مقتل آلاف المدنيين في القطاع.

واختير نص القرار بعناية، بحيث لم يتضمن أي إدانات أو دعم لذلك الجانب من غيره، كما قالت عضو المجلس البلدي كارول فايف التي كانت قائمة على مشروع القرار. وأضافت فايف أن القرار مر بأربع مسودات، وأنه تم "نزع الطابع السياسي" عنه.

وصوت المجلس البلدي في المدينة الواقعة وسط غرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صفر لصالح مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي يدعم وقفا دائمًا لإطلاق النار، إلى جانب الدخول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة الخدمات الأساسية، فضلًا عن "احترام القانون الدولي" والإفراج عن جميع الرهائن.

وقبيل هذا التصويت، رفض المجلس بأغلبية 6 مقابل 2 التعديلات التي اقترحها العضو دان كالب والتي تدين على وجه التحديد عمليات القتل واحتجاز الرهائن من قبل حماس.