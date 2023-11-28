فيديو: فرج قريب؟ فرق الإنقاذ باتت على بُعد خمسة أمتار من العمال العالقين في نفق بالهند

بقلم: يوروينوز

حسب المسؤولين، فإن فرق الإنقاذ الهندية التي تحفر يدويًا أصبحت على بعد خمسة أمتار فقط من 41 رجلًا حوصروا في نفق مروري انهار قبل أكثر من أسبوعين.

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باتت فرق الإنقاذ الهندية التي تحفر الركام يدويا على بعد خمسة أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار منذ 17 يومًا على ما أفاد مسؤولون محليون الثلاثاء توقعوا انفراجا "قريبًا".

وقال رئيس وزراء ولاية أوتاراخند، بوشكار سينغ دامي، لصحافيين "حُفر ممر إنقاذ بطول 52 مترًا داخل النفق ونحتاج إلى 57 مترا".

وأضاف المسؤول الحكومي: "يُتوقع أن تنجز عملية الإنقاذ قريبًا"، لكنه لم يحدد إطارًا زمنيًا، ما يعزز الآمال بقرب انتهاء العملية الماراثونية.

غير أن آمال سابقة بالوصول إلى الرجال العالقين، تلاشت في أعقاب تساقط ركام جديد وتعطل عدد من آليات الحفر.

وقد نبهت الحكومة مرارًا إلى أن الجداول الزمنية مرهونة بوقوع "أعطال فنية وبتضاريس جبال الهملايا الصعبة، وحالات طوارئ غير متوقعة".

والعمال عالقون منذ 12 تشرين الثاني / نوفمبر في نفق قيد الإنشاء بين بلدتي سيلكيارا ودندلغاون في ولاية أوتارخند في جبال الهملايا.