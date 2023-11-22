شاهد: محتجون يلطخون بوابات القنصلية الإسرائيلية في لوس أنجلس باللون الأحمر

بقلم: يورونيوز

كما لصق المحتجون الغاضبون صور لبعض الأطفال الذين قتلتهم الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

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قام المئات من المتظاهرين الغاضبين بالتظاهر أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة لوس أنجلس الأمريكية احتجاجا على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

ولطخ المتظاهرون بوابات القنصلية باللون الأحمر كتعبير عن الدماء التي "سفكت" في غزة، وفي إشارة على تورطهم في دماء القتلى. كما لصق المتظاهرون صورا لأطفال قتلوا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع.

قتل في غزة أكثر من 6000 طفل منذ بدء الحرب بحسب منظمة اليونيسف، التي قالت مديرتها التنفيذية كاثرين راسل إن قطاع غزة بات "المكان الأخطر في العالم بالنسبة الى الأطفال."

وفجر الأربعاء وافقت إسرائيل وحماس على هدنة، توسّطت فيها قطر بمشاركة مصر والولايات المتحدة، مدّتها أربعة أيام قابلة للتجديد، تُفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 امرأة وطفلاً من بين الرهائن والأسرى الذين تحتجزهم في غزة، مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.