حماس تعلن الاتفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة ليوم إضافي
أعلنت حركة حماس صباح الخميس أنّها توصّلت إلى اتّفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة السارية بين الطرفين منذ ستّة أيام ليوم إضافي. وقالت حماس في بيان "تمّ الاتّفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع، هو اليوم الخميس"، من دون مزيد من التفاصيل.
من جانبها أكدت قطر تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس حتى الجمعة.
وكانت حماس قد أفرجت ليل الأربعاء عن دفعة سادسة من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إفراج الدولة العبرية عن 30 أسيراً فلسطينياً، بينما يكثّف الوسطاء جهودهم لتمديد الهدنة بين الطرفين قبيل ساعات من انتهائها صباح الخميس.
وعاد من غزة 10 رهائن إسرائيليين إلى الدولة العبرية، من بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال وشابان يبلغان 18 عاماً، حسب ما ذكر مكتب رئيس الوزراء. في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 30 فلسطينياً، هم بحسب الوسيط القطري 14 امرأة و16 قاصراً.
آخر التطورات
إسرائيل تؤكد أنها تلقت "لائحة" جديدة بأسماء رهائن سيفرج عنهم الخميس
أكدت إسرائيل أنها تلقّت "لائحة" جديدة بأسماء رهائن من نساء وأطفال محتجزين في قطاع غزة سيفرج عنهم الخميس في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس.
وبدأ سريان الهدنة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر وكان يفترض أن تنتهي الخميس عند الساعة السابعة صباحًا (الخامسة توقيت غريتنش) إلا أنها مددت في اللحظة الأخيرة. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "بموجب شروط الاتفاق تلقت إسرائيل قبل قليل لائحة (بأسماء) نساء وأطفال" من دون أن يحدد عدد هؤلاء الرهائن الذين سيفرج عنهم.
قطر تؤكد تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس حتى الجمعة
أكدت قطر الخميس تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس يوما إضافيا حتى الجمعة فيما كانت هدنة من ستة أيام شارفت على الانتهاء.
وأفاد ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية في بيان ب"توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية"
وأضاف أن الهدنة ستكون "في إطار وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية".
وأكد المتحدث "استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".
وكانت قطر تجري مفاوضات مكثفة بدعم من مصر والولايات المتحدة لتمديد الهدنة التي كان يفترض أن تنتهي صباح الخميس.