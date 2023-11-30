بقلم: Euronews

حماس تعلن الاتفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة ليوم إضافي

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أعلنت حركة حماس صباح الخميس أنّها توصّلت إلى اتّفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة السارية بين الطرفين منذ ستّة أيام ليوم إضافي. وقالت حماس في بيان "تمّ الاتّفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع، هو اليوم الخميس"، من دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها أكدت قطر تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس حتى الجمعة.

وكانت حماس قد أفرجت ليل الأربعاء عن دفعة سادسة من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إفراج الدولة العبرية عن 30 أسيراً فلسطينياً، بينما يكثّف الوسطاء جهودهم لتمديد الهدنة بين الطرفين قبيل ساعات من انتهائها صباح الخميس.

وعاد من غزة 10 رهائن إسرائيليين إلى الدولة العبرية، من بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال وشابان يبلغان 18 عاماً، حسب ما ذكر مكتب رئيس الوزراء. في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 30 فلسطينياً، هم بحسب الوسيط القطري 14 امرأة و16 قاصراً.

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