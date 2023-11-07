دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد وبايرن يسعيان للتأهل إلى دور الـ16

بقلم: يورونيوز

الأربعاء، سيواجه ريال مدريد الإسباني فريق براغا البرتغالي، فيما سيلعب البافاريون ضد فريق غلطة سراي من اسطنبول.

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يسعى كل من ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب 14 مرّة، وبايرن ميونيخ الألماني المتوّج ست مرات إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأربعاء، فيما يأمل مانشستر يونايتد الإنكليزي في تفادي مزيد من الإحراج.

وقبل استقباله براغا البرتغالي، حقق الفريق الملكي ثلاثة انتصارات كاملة، ليتصدر المجموعة الثالثة بفارق ثلاث نقاط عن نابولي الإيطالي، الذي بدوره يستقبل أونيون برلين الألماني متذيل الترتيب دون نقاط ضمن المجموعة عينها.

ويبدو نابولي في موقف جيد لمرافقة بايرن إلى ثمن النهائي، عندما يستقبل باكراً أونيون برلين الذي خسر 12 مباراة توالياً في مختلف المسابقات ويترنّح في منطقة الهبوط في البوندسليغا. وفاز نابولي في آخر أربع مواجهات أمام فرق ألمانية دون أن تهتز شباكه.

غلطة سراي لن يستسلم

على غرار ريال، يضع بايرن ميونيخ نصب عينيه التأهل وتحقيق فوز رابع، عندما يستقبل غلطة سراي ضمن المجموعة الأولى بعد أن هزمه 3-1 قبل أسبوعين، في مباراة أظهر فيها فريق مدينة اسطنبول بقيادة المهاجم الأرجنتيني المخضرم ماورو إيكاردي رغبة الفوز.

لاعب بايرن ليروي سانيه ووراءه لاعب غلطة سراي دافينسون سانشيز أثناء مباراة الإياب في اسطنبول Huseyin Yavuz/AP

ويتصدر بايرن بفارق 5 نقاط عن الفريق التركي الذي يعتقد مدافعه كان أيهان أن فريقه قادر على مقارعة مضيفه "وضعنا بايرن تحت كثير من الضغط، ليس فقط في الشوط الأول بل طوال المباراة وصنعنا فرص التسجيل".

أرسنال وإنتر قادران على التأهل أيضاً

وبعد خسارته الجدلية في الدوري الإنكليزي أمام نيوكاسل، سيكون أرسنال الذي يخوض المسابقة للمرة الأولى منذ 2017، قريباً من التأهل بحال فوزه على ضيفه إشبيلية الإسباني ضمن المجموعة الثانية.

ويتصدر "المدفعجية" الترتيب بست نقاط، بفارق نقطة لانس الفرنسي الذي يحلّ على أيندهوفن الهولندي متذيل الترتيب بنقطتين، بالتساوي مع الفريق الأندلسي. وبحال فوز أرسنال ولانس، سيضمن فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بلوغ الأدوار الاقصائية.

وفي المجموعة الرابعة، يأمل ريال سوسييداد في مواصلة نتائجه الجيدة عندما يستقبل بنفيكا البرتغالي بعد أن هزمه 1-0 قبل أسبوعين. ويتصدر الفريق الباسكي الترتيب بسبع نقاط، بالتساوي مع إنتر متصدر الدوري الإيطالي ووصيف المسابقة الذي يحلّ على سالزبورغ النمساوي صاحب ثلاث نقاط.