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فيديو: عناق ودموع فرحة وأهازيج.. الأهالي يستقبلون الأسرى المحررين من سجون إسرائيل

الأسيرة الفلسطينية المحررة ربى العاصي بعد خروجها من سجن إسرائيلي في 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2023
الأسيرة الفلسطينية المحررة ربى العاصي بعد خروجها من سجن إسرائيلي في 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2023 Copyright AP Photo
بقلم:  يورنيوز
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بعد تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس لمدة يومين إضافيين، أفرجت إسرائيل الثلاثاء عن ثلاثين أسيرا فلسطينيا، فيما أطلقت حماس سراح 12 ممن كانت تحتجزهم في قطاع غزة من أكثر من خمسين يوما.

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أطلقت إسرائيل مساء الثلاثاء سراح 30 أسيرا فلسطينيًا مقابل 12 شخصًا كانوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة، وهم عشرة إسرائيليين وأجنبيان. وجاء ذلك ضمن اتفاق الهدنة التي بدأت يوم الجمعة الماضي ومُددت يومين إضافيين حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة بتوقيت غرينتش)، مما سيسمح بالإفراج عن نحو 20 رهينة و60 معتقلًا فلسطينيًا إضافيًا.

وشوهد ذوو الأسرى المحررين من السجون الفلسطينية وهم يستقبلونهم بعد خروجهم من السجن، ومنهم فتيان قُصّر ونساء. واتسم لقاء الأهل بذويهم المحررين بمشاهد عاطفية تخللها الكثير من البكاء والعناق الحار، ولكن أيضا أهازيج الفرحة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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