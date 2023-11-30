فيديو: "أيقونة المقاومة الشعبية" عهد التميمي تلقى استقبال الأبطال بعد الإفراج عنها من قبل إسرائيل

بقلم: يورونيوز

يعود تاريخ عهد في مواجهة الجيش الإسرائيلي إلى طفولتها. كانت لا تزال في الحادية عشرة عندما انتشر شريط فيديو تظهر فيه وهي تحاول منع الجيش الإسرائيلي من اعتقال طفل من عائلتها.

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تجمع مئات الفلسطينيين في رام الله فجر الخميس لاستقبال الأسرى المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي كان من المفترض أن تنتهي مفاعيلها صباح الخميس قبل أن تعلن الحركة الإسلامية تمديدها ليوم إضافي.

واستقبل المحتشدون الحافلة التي تقل الأسرى الفلسطينيين بالهتافات والزغاريد وسط فرحة عارمة.

وأطلقت مصلحة السجون الإسرائيلية، فجر الخميس، سراح الدفعة السادسة من الأسرى، والتي ضمت 30 أسيرا فلسطينياً، بينهم الناشطة عهد التميمي.

واعتقلت إسرائيل الفتاة البالغة من العمر 22 عاما قبل أسابيع بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب". وتعتبر التميمي رمزا للمقاومة الشعبية بالنسبة إلى الفلسطينيين ومؤيديهم.

ويعود تاريخ عهد في مواجهة الجيش الإسرائيلي إلى طفولتها. كانت لا تزال في الحادية عشرة عندما انتشر شريط فيديو تظهر فيه وهي تحاول منع الجيش الإسرائيلي من اعتقال طفل من عائلتها.

وظهرت الطفلة في حينه وهي تمسك بجندي إسرائيلي مع نساء من عائلتها من دون أي خوف أو تردد، في محاولة لإنقاذ الفتى من قبضة الجندي.

في المقابل، أفرجت حماس عن عشر رهائن إسرائيليين، خمسة منهم مزدوجو الجنسية هم هولندي وأمريكية وثلاثة ألمان، فضلاً عن روسيّتين وأربعة تايلانديين أطلقت الحركة سراحهم خارج الاتّفاق، وفق ما أعلنت قطر التي تقوم بوساطة في النزاع.