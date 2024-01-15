تقرير: بعد اغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.. قادة حماس يغادرون لبنان

بقلم: يورونيوز

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" الاثنين، ان عددا من قادة الجناح العسكري لحركة حماس غادروا لبنان بعد اغتيال نائب قائد الحركة صالح العاروري، وذلك لضمان سلامة قادة الحركة.

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وبحسب تقرير هيئة البث الإسرائيلية، غادر قادة حركة حماس لبنان متجهين إلى الدول العربية الأخرى مثل سوريا وإيران.

وأشار التقرير إلى أن غازي حمد وهو من أبرز قادة حركة حماس لم يعد إلى لبنان بعد زيارته قطر.

وقُتل صالح العاروري مع خمسة أشخاص آخرين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية بطائرة بدون طيار استهدفت مكتبًا لـ"حماس" في الضاحية الجنوبية لبيروت في 2 يناير/كانون الثاني.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعداً في وتيرة القصف بين حزب الله بشكل رئيسي والجيش الإسرائيلي، منذ اندلاع الحرب في غزة، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.