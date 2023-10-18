السيسي يحذّر من "تهجير" الفلسطينيين إلى مصر ويلوم "القصف الاسرائيلي" على اغلاق معبر رفح

بقلم: يورونيوز

أوضح السيسي أن "نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء يعني ... نقل فكرة المقاومة والقطاع من غزة إلى سيناء"، مشيرا إلى أن شبه الجزيرة المصرية "ستصبح بالتالي قاعدة لانطلاق عمليات ضد اسرائيل التي من حقها الدفاع عن نفسها".

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حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء من أن "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر قد يتسبب بحدوث الأمر نفسه للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة "فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، يعني حدوث أمر مماثل وهو تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن". وأضاف أنه تصبح "بالتالي فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ".

وأوضح السيسي أن "نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء يعني ... نقل فكرة المقاومة والقطاع من غزة إلى سيناء"، مشيرا إلى أن شبه الجزيرة المصرية "ستصبح بالتالي قاعدة لانطلاق عمليات ضد اسرائيل التي من حقها الدفاع عن نفسها".

وتابع "ويتلاشى بين أيدينا السلام الذي حققناه، في إطار فكرة تصفية القضية الفلسطينية".

وأكد الرئيس المصري "إذا طلبت من المصريين الخروج للتعبير عن رفض الفكرة (تهجير الفلسطينيين إلى مصر)، سترون الملايين (في الشوارع)".

ويزور شولتس القاهرة ليبحث مع السيسي تطورات الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس والتي دخلت يومها الثاني عشر.

وطالب الرئيس المصري المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الحرب "لأننا أمام تصعيد عسكري خطر يمكن أن يخرج عن السيطرة".

وحول دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر والذي تقطع عنه الامدادات والخدمات الأساسية ويقطنه 2.4 مليون شخص، أكد السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح الحدودي منذ بداية الحرب بين حركة حماس وYسرائيل، مشيرا إلى أن "التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي" تسببا بذلك.

ويعتبر معبر رفح المنفذ الوحيد بين القطاع الفلسطيني والعالم الخارجي. ولا تسيطر إسرائيل على هذا المعبر.

ولا تزال مئات الشاحنات التي تحمل الآلاف من أطنان المساعدات الانسانية والطبية إلى غزة تنتظر أمام المعبر الحدودي من الجانب المصري في انتظار السماح لها بدخول القطاع.

وكانت مصر خصصت مطار العريش في شمال سيناء لتلقي المساعدات الاقليمية والدولية الموجهة للقطاع.

وفي هذا الصدد قال المستشار الألماني إن زيارته إلى مصر أتت للبحث عن طرق "للقيام بشيء ما حيال المعاناة الإنسانية".

وأضاف "نحن نعمل معًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "الناس تحتاج هناك إلى الماء والغذاء والدواء".

والأربعاء وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اسرائيل غداة مقتل مئات الأشخاص في قصف تعرض له مستشفى في قطاع غزة وتتبادل إسرائيل والفلسطينيين الاتهامات حول المسؤولية بشأنه.

وأدى قصف مساء الثلاثاء على المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة حيث تجمع المئات من السكان في باحته بهدف الحماية، إلى مقتل ما لا يقل عن 200 شخص وفقا لوزارة الصحة الفلسطيني فيما أشارت حركة حماس إلى مقتل 500.

وأثار القصف احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط.