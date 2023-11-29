EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. كييف تؤكد إسقاط 21 طائرة مسيّرة خلال هجمات ليلية روسية وروسيا تعلن تدمير مسيرة أوكرانية فوق موسكو

جنود أوكرانيون يمرون بالقرب من حافلة تحترق بعد أن ضربتها طائرة روسية بدون طيار بالقرب من باخموت
جنود أوكرانيون يمرون بالقرب من حافلة تحترق بعد أن ضربتها طائرة روسية بدون طيار بالقرب من باخموت Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

ذكر سلاح الجو الأوكراني، أنه استخدم طائرات حربية ووحدات دفاع جوي ووحدات متحركة للدفاع الجوي للتصدي لهذه الهجمات في مناطق جنوب أوكرانيا ووسطها.

اعلان

قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين الأربعاء، إن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا نحو العاصمة.

وأضاف عبر تطبيق التراسل تيليجرام، أن الطائرة المسيرة دُمرت فوق بودولسك في منطقة موسكو.

وأردف "تشير المعلومات الأولية إلى عدم وقوع أضرار أو ضحايا في الموقع الذي سقط فيه الحطام".

وكان سلاح الجو الأوكراني قد أعلن في وقت سابق الأربعاء، إسقاط 21 طائرة مسيّرة خلال هجمات ليلية روسية.

وأوضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "21 مسيّرة من طراز شاهد-136/131 وثلاثة صواريخ Kh-59 شاركت في الضربات"، مؤكدا إسقاط كل المسيّرات واثنين من الصواريخ.

وتتهم السلطات الأوكرانية القوات الروسية بشن حملة ضربات تستهدف بصورة منهجية منشآت الطاقة في البلاد مع اقتراب موسم الشتاء.

وذكر سلاح الجو الأوكراني، أنه استخدم طائرات حربية ووحدات دفاع جوي ووحدات متحركة للدفاع الجوي للتصدي لهذه الهجمات في مناطق جنوب أوكرانيا ووسطها.

وأشار إلى أن الصاروخ الثالث الذي لم يتم إسقاطه لم يبلغ هدفه.

وأدت الضربات الروسية على منشآت للطاقة الشتاء الماضي إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في مناطق أوكرانية، ما حرم ملايين السكان من وسائل التدفئة.

وأعلن الكرملين، أن كييف تتحمل مسؤولية هذا الوضع بسبب رفضها التفاوض.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل إمرأتين وطفلة في قصف روسي استهدف شمال شرق أوكرانيا

شولتس: استمرار ضخ المساعدات لأوكرانيا يشكل أهمية "وجودية" بالنسبة لأوروبا

رغم التهديدات الروسية.. صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر الممر الجديد في البحر الأسود تتزايد

روسيا أوكرانيا طائرة مسيرة عن بعد الحرب الروسية الأوكرانية