سويسرا توافق على تصدير دبابات "ليوبارد 2" إلى ألمانيا التي تعهدت بعدم نقلها لأوكرانيا

بقلم: يورونيوز

وافقت الحكومة السويسرية الأربعاء على إعادة تصدير 25 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى ألمانيا التي تعهدت بعدم نقلها إلى أوكرانيا احتراما للحياد السويسري.

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وكان البرلمان السويسري قد وافق على عملية البيع في أيلول/سبتمبر.

وأعلن المجلس الفدرالي السويسري في بيان أنه "وافق على طلب تصدير 25 دبابة قتالية من طراز 87 ليوبارد 2 أيه 4 إلى ألمانيا لتسلمها إلى مجموعة راينميتال المصنعة لها".

وأضاف "انها نقطة أثرت بشكل كبير في القرار، فقد أكدت برلين لسويسرا أن الدبابات ستبقى في ألمانيا أو في حلف شمال الأطلسي أو في الاتحاد الأوروبي وسيتم استخدامها في تعزيز تسليحهم".

ويملك الجيش السويسري 134 دبابة من طراز ليوبارد 2 في الخدمة، وتم تحديثها في اطار برنامج التسلح لعام 2006. كما يخزن 96 دبابة أخرى من نفس النوع لم يتم تحديثها وباتت متوقفة عن الخدمة.

في رسالة بتاريخ 23 شباط/فبراير طلب الوزيران الالمانيان للدفاع بوريس بيستوريوس والاقتصاد روبرت هابيك من وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد "الموافقة" على تسليم راينميتال دبابات ليوبارد 2 القتالية التابعة للجيش السويسري والتي باتت متوقفة عن الخدمة.

بما أن سويسرا تحظر باسم الحياد نقل معدات عسكرية إلى بلد في حالة حرب، أكدت برلين أن الدبابات لن يتم إعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

وهكذا دعمت الحكومة السويسرية في أيار/مايو اقتراحا قدمته لجنة السياسة الأمنية في مجلس النواب بالبرلمان يهدف إلى إخراج 25 دبابة قتالية من هذا الطراز من الخدمة، موضحة أن الجيش يحتاج فقط إلى 71 دبابة من أصل 96 موجودة حاليا.

وأشارت إلى أنه "بالنسبة للنسخ الـ 25 المتبقية، لم يتم التخطيط لاستخدامها، وبالتالي يمكن إخراجها من الخدمة وإعادة بيعها دون أن يؤثر ذلك على الجيش".

كان هذا الحياد السويسري محل نقاش حاد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ورغم أنّ سويسرا غير منضوية في الاتحاد الأوروبي إلا أنّها فرضت عقوبات على روسيا بعدما غزت موسكو أوكرانيا.

وانضمت إلى مجموعة الدول التي تؤيد إنشاء "محكمة خاصة لجريمة الهجوم على أوكرانيا"، لكنها في المقابل لم تظهر مرونة بشأن حيادها العسكري.