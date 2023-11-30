ماسك يضرب من جديد ويقول للمعلنين الذين قرروا الانسحاب من منصته "إكس" بسبب غزة : "إذهبوا إلى الجحيم"

بقلم: يورونيوز

قال ماسك ردًا على هجرة العلامات التجارية الكبيرة مثل آي بي إم وأبل ووالت ديزني وكومكاست ووارنر بروس، "لا أريدهم أن يعلنوا... إذا كان هناك شخص يحاول ابتزازي بالإعلانات أو المال، فليذهب إلى الجحيم. هل هذا واضح؟"

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في مفاجأة غير متوقعة، وبعد أن كان المتابعون من مختلف أنحاء العالم، يترقبون بصبر قرارات وتغييرات في منصة "إكس" بعد زيارة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى إسرائيل، فوجئ الجميع برد غير متوقع منه خلال مقابلة أجراها مع وسيلة إعلام أمريكية عقب عودته بساعات.

وأظهر رجل الأعمال والملياردير المثير للجدل، استياءه علنًا وبشكل مباشر من الشركات التي قررت الامتناع عن الإعلان على منصته "أكس". وأعرب عن غضبه وانزعاجه، حيث أدلى بتصريح قوي، قائلاً: "أتمنى أن يذهبوا إلى الجحيم".

وقال ماسك ردًا على هجرة العلامات التجارية الكبيرة مثل آي بي إم وأبل ووالت ديزني وكومكاست ووارنر بروس، "لا أريدهم أن يعلنوا... إذا كان هناك شخص يحاول ابتزازي بالإعلانات أو المال، فليذهب إلى الجحيم. هل هذا واضح؟

وتابع "مرحبًا بوب، إذا كنت بين الحضور، فهذا ما أشعر به" وذلك في إشارة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر، الذي تحدث في وقت سابق في القمة، الأربعاء.

تصريحات إيلون ماسك في هذا الوقت، أثارت ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت تقارير سابقة، أشارت إلى أن مالك منصة "إكس" قرر زيارة إسرائيل بعد أن أعلنت مجموعة من الشركات العالمية سحب إعلاناتها من المنصة، بسبب دعم ماسك لتغريدة أيّد فيها أن "المجتمعات اليهودية تنشر الكراهية ضد البيض".

إلا أن جوابه خلال قمة نيويورك تايمز DealBook، التي عقدت يوم الأربعاء في نيويورك، جاء ليؤكد رفضه القاطع لأي شكل من أشكال الابتزاز، ومحاولة البعض الضغط عليه لإجباره على وضع المزيد من القيود على "إكس".

أما عن تأييده المنشور المعادي للسامية في وقت سابق من هذا الشهر، اعتذر ماسك عما وصفه بأنه "أغبى" منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الإعلامي السعودي عبد العزيز الخميس، إعتذار ماسك في تغريدة نشرها على منصة إكس، وأرفقها بكلام الملياردير المثير للجدل: "إيلون ماسك يعتذر عن الإعجاب بتغريدة تقول إن اليهود ينشرون الكراهية ضد البيض... قال إيلون "أنا آسف على هذا المنشور... ربما يكون حرفيًا أسوأ وأغبى منشور قمت به على الإطلاق. أنا لست معاديًا للسامية.. في الواقع أنا محب للسامية".

وأجرى الملياردير الأمريكي محادثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في القدس يوم الإثنين، تناولت مكافحة "معاداة السامية" عبر الإنترنت.

والتقى خلال زيارته إسرائيل بممثلين عن عائلات رهائن تحتجزهم حماس، ورافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جولة في كيبوتس إسرائيلي تعرض للهجوم من قبل حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.