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شاهد: خروج قطار شحن روسي عن سكته وموسكو تلقي القبض على المتهم

حادث لقطار يحمل حبوبًا خرج عن مساره في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.
حادث لقطار يحمل حبوبًا خرج عن مساره في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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يظهر الفيديو موقع لانفجار على سكة حديد لقطار شحن تسبب بخروج 19 عربة قطار عن مسارها في بداية نموفمبر/ تشرين الثاني وفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

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أعلنت موسكو الجمعة اعتقال مواطن يحمل الجنسيتين الروسية والإيطالية بتهمة تنفيذ هجمات تخريب على منشآت عسكرية وخط قطار، بأمر من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

أطلقت موسكو تحقيقات في عشرات القضايا المتعلقة بأعمال تخريب مفترضة في مرافق رئيسية للانتاج والبنى التحتية، وبشأن هجمات على مراكز للتجنيد العسكري منذ بدء تدخلها العسكريّ في أوكرانيا.

وقالت أجهزة الاستخبارات في بيان إن المشتبه به، وهو مواطن من منطقة ريازان جنوب العاصمة، تسبب في خروج قطار شحن عن مساره باستخدام عبوة ناسفة الشهر الماضي.

وتسبب الانفجار في انحراف 19 عربة قطار مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في منطقة ريازان، بحسب جهاز الأمن الفدرالي الروسي.

والمشتبه به المولود في 1988 "زرع عبوة ناسفة يدوية الصنع على السكة الحديد"، على ما قالت الاستخبارات مضيفة أنه يقف وراء هجوم سابق في قاعدة جوية في المنطقة نفسها.

وأفاد جهاز الأمن بأن الرجل "اعترف بأن أجهزة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية جنّدته" في شباط/فبراير.

وأضاف أن المشتبه به اعترف بالخضوع لتدريب على التخريب في لاتفيا المجاورة، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مع أجهزة الأمن اللاتفية، وعاد بعد شهر إلى ريازان.

وعُثر خلال عملية تفتيش منزل المشتبه به على مكونات متفجرات وعبوات يدوية الصنع، على ما جاء في بيان الاستخبارات.

المصادر الإضافية • وكالات

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