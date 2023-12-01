شاهد: بعد انتهاء الهدنة.. قتلى وجرحى في قصف استهدف مخيم رفح جنوب قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

قتل ستة فلسطينيين على الأقل في حصيلة مرشحة للزيادة صباح الجمعة في غارة جوية إسرائيلية على رفح في جنوب قطاع غزة على ما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس أشرف القدرة وكالة فرانس برس.

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أظهرت لقطات مصورة تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة، بينما هرع الناس لإنقاذ الجرحى من تحت الأنقاض.

وأعلنت إسرائيل عن استئناف القتال في غزة يوم الجمعة، ونفذت سلسلة من الغارات الجوية في أنحاء القطاع، مع انتهاء الهدنة دون التوصل إلى اتفاق لتمديدها.

ويواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة بالرغم من استئناف القتال بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أفاد مصدر مطلع الجمعة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبًا عدم كشف اسمه إن "المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسطين القطري والمصري تتواصل"، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.