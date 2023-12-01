الجيش اللبناني يعترض مركب يقل 110 مهاجرين سوريين

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش اللبناني أنه أحبط عملية تهريب الجمعة حاول خلالها أكثر من مئة مهاجر من سوريا المجاورة مغادرة البلاد بحرا

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وأفاد بيان الجيش "أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطئ طرابلس عملية تهريب بواسطة مركب كان على متنه 110 أشخاص بينهم لبنانيان و108 سوريين". ولم يوضح البيان وجهة المركب.

يسعى المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يغادرون لبنان على متن المراكب عموما إلى حياة أفضل في أوروبا ويتوجّهون عادة إلى جزيرة قبرص المتوسطية الواقعة على بعد أقل من 200 كيلومتر.

تفيد السلطات اللبنانية بأن البلاد تستضيف حوالى مليوني سوري مع وجود 800 ألف مسجّلين لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى معدل من اللاجئين في العالم بالنسبة إلى عدد السكان.

اندلعت الحرب الأهلية السورية عام 2011 بعدما قمعت الحكومة احتجاجات سلمية مطالبة بالديمقراطية.

وانهار الاقتصاد اللبناني أواخر 2019، لتتحول البلاد إلى نقطة انطلاق للمهاجرين فيما تعلن السلطات مرارا إحباط عمليات تهريب بحرا أو توقيف مهرّبين ومهاجرين محتملين على حد سواء.

يأتي اعتراض المهاجرين في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمتواصلة منذ أسبابيع، مع تبادل لإطلاق النار ومناوشات عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية خصوصا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.