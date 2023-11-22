شاهد: قتلا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان.. تشييع مراسلة ومصور قناة الميادين

بقلم: يورونيوز

أقيمت مراسم تشييع الصحفيين اللبنانيين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعمري، اليوم الأربعاء، بعد يوم من مقتلهما في غارة إسرائيلية أثناء تغطيتهما للاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي حزب الله في جنوب لبنان.

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وصل مسعفون يحملون نعشين ملفوفين بالعلم اللبناني، إلى مقر قناة الميادين في بيروت، حيث تجمع العشرات من الصحفيين والأقارب.

قتلت الغارة كذلك مدنيا لبنانيا يدعى حسين عقيل، بحسب قناة الميادين ووسائل الإعلام الرسمية اللبنانية. وحمّل رئيس شبكة الميادين غسان بن جدو، "الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتيال فرح وربيع". وأضاف أن "العدوان لم يكن عابرا ولم يكن صدفة". مضيفا، "إسرائيل تعرف ما تضربه وتقتله، وقد اغتالتهم بتخطيط مسبق".

وبمقتل الصحفيين يرتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب في السابع من نوفمبر/ تشرين الأول، إلى 50 على الأقل، وفقا للجنة حماية الصحفيين. وكان معظمهم صحفيين فلسطينيين يعملون في قطاع غزة.