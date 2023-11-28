بوحبيب: الحدود اللبنانية ستبقى هادئة طالما الهدنة سارية في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الاثنين في مقابلة عقب قمة الاتحاد في برشلونةإنه "في تقديره، ليس لدى حزب الله أي نية لبدء حرب مع إسرائيل، لكن التصعيد قد يأتي من الجانب الإسرائيلي".

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وتابع بو حبيب في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس إن حزب الله "حركة مقاومة، لكنها أيضا جزء من الشعب اللبناني.".

وأوضح: "عندما يكون لديك ديمقراطية، تكون لديك قاعدة وعليك أن تأخذ في الاعتبار مصلحة قاعدتك. وأعتقد إنه لا يوجد أي شخص آخر في لبنان يريد الحرب. وبالتالي، لا أتوقع أن يشن حزب الله حربًا".

وأضاف بو حبيب إن حزب الله لم يقدم أي وعود بأنه لن يوسع الحرب، وأنه إذا تصاعد القتال في غزة "لا أستطيع أن أضمن ما الذي سيحدث".

ويتبادل حزب الله والقوات الإسرائيلية اشتباكات محدودة على الحدود الجنوبية للبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتوقفت الاشتباكات إلى حد كبير منذ دخول الهدنة حيز التنفيذالجمعة بعد وساطة قطرية بدعم من مصر والولايات المتحدة وسمح حتى الآن بالافراج عن 50 رهينة محتجزين في قطاع غزة و150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.