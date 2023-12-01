"من لم تحركه دماء غزة سيغرق في دمائه قريبا".. مسيرة غاضبة في رام الله تنديدا ب "التخاذل العربي"

بقلم: يورونيوز

خرجت مسيرة في رام الله، أغلبها من النساء والأطفال، احتجاجاً على استئناف الغارات الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.

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ورُفعت شعارات داعمة لحركة حماس ومنددة ب"التخاذل العربي"، وأخرى تدعو إلى فتح معبر رفح. كما هتفت النسوة "لم نخلق كي نعيش في الذل".

واستأنفت إسرائيل صباح اليوم، غاراتها على غزة بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعاً، وقصفت طائراتها أنحاء مختلفة من القطاع، مما أدى إلى مقتل 110 وإصابة المئات خلال ساعات قليلة.

وبعد انتهاء الهدنة التي تم خلالها تبادل 7 دفعات من الأسرى، قال البيت الأبيض، إنه يسعى لاستئنافها، في حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت أن قواتهما ستواصل العمليات العسكرية حتى تحقق أهدافها المعلنة وهي القضاء على حركة حماس واستعادة المخطوفين وفق تعبيرهما.