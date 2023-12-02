08:30

اليابان تعلن خلال كوب28 أنها ستتوقف عن بناء محطات كهرباء تعمل بالفحم بدون احتجاز الكربون



تعهّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بدون احتجاز أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم، وذلك بهدف الحد من الانبعاثات في اليابان.

وقال كيشيدا الجمعة خلال مؤتمر كوب28، وفق ما جاء في نصّ خطابه الذي نشرته وزارة الخارجية اليابانية السبت، "تماشيًا مع هدفها المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية، ستتوقف اليابان عن بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بدون احتجاز ثاني أكسيد الكربون، مع ضمان إمدادات مستقرة للطاقة".

وتسعى اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وذكر كيشيدا بأن اليابان سبق أن خفضت بالفعل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 20% وتتقدم نحو خفضها بنسبة 46% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2013.

وللحدّ من الانبعاثات، تسعى اليابان إلى استخدام الهيدروجين والأمونيا لإنتاج الطاقة إلى جانب الغاز والفحم في محطات الطاقة القائمة.

