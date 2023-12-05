بقلم: يورونيوز

قتلت غارة نفّذتها مسيّرة تابعة للجيش النيجيري 85 مدنيا على الأقل عن طريق الخطأ الأحد في قرية في ولاية كادونا في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف في بيان الثلاثاء.

اعلان

وأوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ على صفحتها في فيسبوك "تلقى مكتب المنطقة الشمالية الغربية تفاصيل من السلطات المحلية تفيد بأن 85 جثة دفنت حتى الآن وما زال البحث مستمرا". وقد أكد ناطق الثلاثاء هذا البيان.

وكان الجيش أعلن الاثنين أن غارة نفذتها إحدى مسيّراته أصابت عن طريق الخطأ قرويين كانوا يشاركون في مهرجان إسلامي لكنه لم يقدم أي حصيلة.

وطلب الرئيس بولا أحمد تينوبو الثلاثاء إجراء تحقيق بعدما أقر الجيش بأن إحدى مسيّراته قصفت عن طريق الخطأ قرية تودون بيري فيما كان السكان يشاركون في مهرجان إسلامي.

وأشارت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إلى أن 66 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى، لكن مسؤولي طوارئ ما زالوا يتفاوضون مع مسؤولين من المجتمع المحلي لتهدئة التوترات حتى يتمكنوا من الوصول إلى القرية.

وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان "يصف الرئيس تينوبو الحادث بأنه مؤسف جدا ومزعج ومؤلم، معربا عن استيائه وحزنه إزاء خسارة أرواح نيجيريين".

وكثيرا ما تعتمد القوات النيجيرية على القصف الجوي في حربها ضد ما يطلق عليهم تسمية قطاع الطرق في شمال غرب البلاد وشمال شرقها.