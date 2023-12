نفى الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أنّه طلب منها إخلاء مستودع للمواد الطبّية في جنوب غزة في غضون 24 ساعة قبل أن يصبح غير قابل للاستخدام نتيجة العمليات العسكرية البرية في جنوب القطاع.

وقال مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّ "الحقيقة هي أنّنا لم نطلب منكم إخلاء المستودعات، وقد قلنا ذلك، بوضوح وخطّياً أيضاً، لمسؤولي الأمم المتّحدة المعنيّين".

وأضاف المنشور "من مسؤول في الأمم المتحدة نتوقّع، على أقلّ تقدير، مزيداً من الدقّة". وأتى نفي المكتب بعيد إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنّ الجيش الإسرائيلي أبلغ الوكالة الأممية بوجوب إخلاء مستودع للمساعدات الطبية في جنوب غزة قبل أن تجعله "العمليات البرية" في المنطقة غير قابل للاستخدام.

The truth is that we didn't ask you to evacuate the warehouses and we also made it clear (and in writing) to the relevant #UN representatives.

From a #UN official we would expect, at least, to be more accurate. https://t.co/ZrXQ6ecqcd