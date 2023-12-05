بقلم: يورونيوز

دارت معارك الإثنين في جنوب قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وحماس بعد أن توغّلت عشرات الآليات العسكرية في المنطقة ممّا زاد من خطورة الوضع على السكّان المحاصرين بسبب القصف.

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ويشنّ الجيش الإسرائيلي عمليات برية في شمال القطاع منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد 20 يوما على اندلاع الحرب مع حماس إثر الهجوم الذي شنّته الحركة على أراضي الدولة العبرية. وتركزت العمليات البرية في شمال القطاع الذي طلب الجيش من سكانه إخلاءه والتوجه نحو مناطق الجنوب.

ومنذ استئناف القتال الجمعة بعد انتهاء هدنة استمرت أسبوعاً مع حماس، ركّز الجيش في شكل أساسي على الضربات الجوية، مع قصف مكثّف على مناطق في الجنوب مثل مدينتي خانيونس ورفح.

وأبدى مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في غزة توماس وايت أسفه لأنه "حتى في رفح إلى حيث يضطر الناس للفرار، تسمع أصوات القصف الجوي".

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الإثنين ارتفاع حصيلة القتلى إلى 15899 قتيلا، 70 في المئة منهم نساء وأطفال ومراهقون، جراء القصف الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وإليكم أبرز التطورات المتعلقة بالحرب في غزة: