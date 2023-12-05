صور الأقمار الصناعية ترصد بدء إسرائيل هجومها البري على جنوب قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

عادت إسرائيل لتصب تركيزها على الجنوب، لاعتقادها أن السنوار يدير العمليات مع قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف ومروان عيسى، عضو المكتب السياسي لحركة حماس وكبار القادة، من خان يونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة من حيث السكان والمساحة.

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كشفت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "بلانيت لابس بي إل سي" عن بدء الجيش الإسرائيلي لهجومه البري في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، وذلك كجزء من حربه ضد حركة حماس.

ورصدت الصور، التي التقطتها الشركة الأمريكية يوم 3 ديسمبر/كانون الأول، دبابات ومركبات مدرعة إسرائيلية على بُعد حوالي 6 كيلومترات (3.7 أميال) شمال خان يونس، وهي المدينة الرئيسية في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وبعد أسابيع من الضربات المكثفة على شمال القطاع، فر أكثر من مليون ونصف فلسطيني إلى الجنوب، يعيش معظمهم في ظروف مروعة في خان يونس ومناطق أخرى قريبة بعدما أمرهم الجيش الإسرائيلي بالتوجه نحو الجنوب.

ويقع الانتشار الإسرائيلي إلى الغرب من طريق صلاح الدين، وهو الممر الرئيسي الذي يربط بين الشمال والجنوب داخل قطاع غزة، والذي اعتاد الكثيرون على سلوكه للفرار.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، التي راجعت الصور، أن القوات الإسرائيلية تتمركز في أربع مجموعات في المنطقة، مع حوالي 150 مركبة مدرعة ودبابة ومركبات أخرى.

ونصب الجيش الإسرائيلي حواجز ترابية حول بعض المناطق، وذلك لتوفير غطاء وحماية إضافيين.

ويمكن رصد آثار سير الدبابات على الأرض، ما يشير إلى أن التحركات كانت حديثة.

وخان يونس هي مسقط رأس يحيى السنوار، العقل المدبّر المفترض لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يستجب الجيش الإسرائيلي لطلب وكالة أسوشيتد برس للتعقيب على ما وثِّق بصور الأقمار الصناعية.

وعلى الرغم من ذلك، يشير وجود القوات الإسرائيلية هناك إلى استعداد الجيش للتحرك جنوبًا في خان يونس. وتم الإبلاغ بالفعل عن وقوع اشتباكات يوم الاثنين بين الجيش الإسرائيلي وحماس.

وعادت إسرائيل لتصب تركيزها على الجنوب، لاعتقادها أن السنوار يدير العمليات مع قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف ومروان عيسى، عضو المكتب السياسي لحركة حماس وكبار القادة، من خان يونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة من حيث السكان والمساحة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الاثنين ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 15899، 70 في المئة منهم نساء وأطفال ومراهقون، جراء القصف الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وشنّت إسرائيل هجومها ردّاً على هجوم حماس الذي أوقع وفق الدولة العبرية نحو 1200 قتيل، سقطوا في اليوم الأول للهجوم الذي اقتادت فيه الحركة نحو 240 رهينة إلى غزة.

توفر صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة بلانيت أول نظرة واضحة على شدة ونطاق القتال الإسرائيلي.